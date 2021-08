Assassin's Creed Valhalla : un trailer pour la deuxième extension qui arrivera demain

Ubisoft se décide à diffuser une « vraie » première bande-annonce pour la deuxième extension scénarisée d'qui nous fera revivre l'une des périodes les plus cultes du lore viking, à savoir la tentative de siège de Paris.Comme d'habitude, ce sera l'occasion de gratter de nouvelles missions principales et annexes dans un nouveau cadre, ainsi que le retour des missions spécialisées dans l'infiltration.Lancement prévu dès demain, et alors que le titre continue d'accueillir du contenu gratuit en allant (l'extension est payante par contre), le titre sera toujours présent en 2022 avec des choses neuves et probablement de nouveaux DLC, faute de nouvel épisode pour les fêtes.