Lady Hellbender dans Guardians of the Galaxy

En attendant d'en voir un peu plus après la longue présentation de période E3, et nulle doute que Square Enix trouvera le temps de bien faire les choses d'ici le 26 octobre (PC, PS, Xbox, ainsi que Switch via le Cloud),revient le temps d'une cinématique pour mettre en avant Lady Hellbender, pas inconnue des fans sauf pour ceux qui se contentent du MCU où la reine de Seknarf-9 n'a pas encore fait les honneurs d'une apparition.C'est aussi l'occasion pour Eidos Montréal d'indiquer que dans cette expérience purement solo (et ça insiste sur ce point), la narration sera un minimum poussée avec six heures de « cinématiques interactives ».