KOF XV : présentation de Athena Asamiya

On parle encore casting avecqui continue de dérouler le tapis rouge à ses combattants en ayant un peu plus de marge que prévu (le titre a été reporté), s'attardant ici sur Athena Asamiya qui vient compléter la team « Super Héroïnes » aux cotés de Mai Shiranui et Yuri Sakazaki.27 combattants sont actuellement prêts à en découvre et SNK continuera d'augmenter son quota au fur et à mesure des semaines/mois jusqu'au lancement prévu début 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4.