Life is Strange : True Colors présente son cadre

Square Enix nous propose une nouvelle vidéo pourdans le but de présenter Haven Springs, nom de la bourgade qui servira de cadre à ce nouvel épisode indépendant des précédents, mettant en scène Alex Chen et son don de pouvoir ressentir et visualiser les émotions des autres, un phénomène qu'elle a longtemps refoulé, jusqu'au décès de son frère.Notez également la présence d'une édition Deluxe proposant quatre tenues pour Alex mais aussi et surtout une extension où vous incarnerez Steph, nouvel animateur d'une émission de radio qui le temps de quatre saisons va dévoiler son passé et tenter de laisser sa marque dans un magasin de disques.Sortie prévue le 10 septembre sur tous les supports.