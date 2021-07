Stray : un trailer, et un report en 2022

Loin d'être le premier et on imagine toujours pas le dernier, le mignonéchappera aussi à 2021 pour plutôt se caler début 2022, toujours sur PC et PlayStation 5, mais finalement également sur PlayStation 4.Un nouveau trailer a été diffusé durant le petit show d'Annapurna Interactive, l'occasion d'en voir plus sur ce jeu d'aventure où l'on incarnera un chat souhaitant retrouver sa famille dans un monde techno-futuriste où réside d'ailleurs essentiellement des robots, dont un qui va aider notre matou dans sa longue quête.