Nouveau trailer pour Aliens : Fireteam Elite

Hop, un nouveau trailer pour, prochaine adaptation de la franchise qui ne compte pas malheureusement revenir vers l'expérience solo d'untant il faut bien rappeler qu'on parle d'un jeu orienté coop (jusqu'à 3 joueurs) avec cinq classes et diverses espèces de xénomorphes pour laisser un peu de variété dans les affrontements.La BA se permet de rappeler la présence de bonus à la précommande ou encore d'une édition Digital Deluxe, avec une sortie prévue le 24 août (39,99€) sur PC, PS5, SX, PS4, One, et la promesse d'upgrade gratuite au fil du temps.