Marvel's Avengers accueille sa mise à jour ''Cube Cosmique'' en attendant Black Panther

On parlait justement dedans le précédent article en signalant son beau succès sur le PS Now, et ces mêmes joueurs peuvent profiter depuis hier d'une nouvelle MAJ de contenu en lien avec le « Cube Cosmique ».Attention tout de même : le jeu est actuellement victime d'un bug qui fait apparaître (essentiellement sur PS5) votre adresse IP à l'écran, ce qui ne concerne que vous sauf si vous vous amusez à streamer votre partie. Un correctif devrait être publié d'ici la fin de journée.On en profite pour rappeler que le mois d'août verra arriver la troisième upgrade majeur dédié au Wakanda et donc à l'arrivée de Black Panther, et les joueurs PS Now que l'on évoquait n'auront pas le choix de passer à la caisse pour en profiter : le titre abandonnera le service de Sony le 5 juillet.