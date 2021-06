D&D Dark Alliance se lance en vidéo

L'éditeur Wizards of the Coast nous signale par ce trailer de lancement (uniquement en CG) queest à présent disponible sur PC et supports PlayStation et Xbox en cross-gen, avec malheureusement déjà des retours assez mitigés vu les critiques de la presse US.Les intéressés garderont en tête un prix plus doux que la norme (39,99€) tandis que l'affaire restera bonne pour les abonnés Game Pass PC & Xbox puisque le titre y est proposé dès aujourd'hui, en rappelant d'ailleurs qu'il sera quoi qu'il arrive amené à s'améliorer avec déjà l'annonce d'une première MAJ de contenu gratuit cet été, accompagné du mode coop en local (uniquement en ligne pour l'instant).