Un nouvel aperçu vidéo de Lost Judgment, avec la présence d'une petite Master System

C'est dans une vidéo de questions/réponses que le directeur créatif Toshiro Nagoshi et l'acteur Takuya Kimura (qui interprète le héros Takayuki) ont dévoilé de nouvelles séquences de gameplay pour le futur, avec un aperçu des phases de déplacement (sans oublier le skate), quelques empoignades contre les réticents du coin, mais aussi la présence d'une bonne vieille Master System qui dans la grande tradition de la Team Yakuza ne sera pas là juste pour le décors : il y aura dessus plusieurs titres jouables en intégralité, dont déjà deux sont dévoilés (et).Tout cela en plus des habituelles activités annexes qui nous bouffent des heures au point de ne pas progresser dans l'histoire pendant plusieurs jours, et l'équipe a encore le temps de revenir sur le sujet d'ici le lancement prévu le 24 septembre (mondialement) sur PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.