Diablo II Resurrected a une date de sortie

On ne pensait pas avoir la date de sortie d'un tel titre dans un showcase Xbox (et même console de manière globale) mais c'est bien à l'instant que nous avons appris quesortira le 23 septembre sue tous les supports possibles : PC, PS5, SX, Switch, PS4 & One.Un pur remake de Vicarious Visions qui inclura l'extension « Lord of Destruction », avec ses possibilités de résolution 4K, sa refonte complète sur le plan graphique, même chose pour les cinématiques et le son, sans oublier du cross-save (mais pas de cross-play, attention).