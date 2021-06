No Man's Sky accueille sa MAJ 3.5, essentiellement consacrée au boost visuel

Toujours très endurant, surtout quand on sait qu'on y voyait un projet mort-né en 2016,continue d'améliorer son expérience en accueillant cette fois une grosse MAJ 3.5 qui est essentiellement consacrée à des améliorations graphiques dans tous les sens, jusqu'à offrir de nouvelles textures, des reflets, un éclairage boosté, de nouveaux cieux, de plus jolies fourrures, des effets de distorsion… Et si tout cela est avant tout consacré aux machines de nouvelle génération (et au PC évidemment), plusieurs améliorations sont au programme pour la vieille Xbox One S ainsi que le rendu en PlayStation VR.En outre, nous aurons droit à diverses features pour améliorer l'expérience, de nouveaux biomes pour les créatures et les intérieurs (grotte) et de nouvelles options pour le mode photo.L'énorme patch-note est disponible(en anglais).