Mighty Goose se déchaîne en vidéo

Beaucoup plus bourrine que l'oie de, celle dea bien l'intention de bomber le torse (avec son robot) pour dégommer ses ennemis par dizaines dans ce run & gun qui comme le veut la bonne tradition du genre sera jouable seul ou en coopération.Un nouveau trailer a justement été livré pour ce titre remarqué dans l'actualité depuis environ 9 mois, et qui ne se fera plus attendre très longtemps puisque prévu ce 5 juin sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch (20 balles dans tous les cas).