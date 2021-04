Un nouveau trailer pour Necromunda : Hired Gun

On en parlait justement hier et, FPS tiré de la licence Warhammer 40.000, accueille donc un nouveau trailer avec beaucoup de blabla et une pointe de gameplay pour rappeler sa sortie le 1er juin prochain sur PC/PS5/SX/PS4/One, pour une expérience résolument fast-FPS… et un chien robot comme compagnon.Pour petit rappel, le titre est développé par les français de Streum On Studio, déjà auteur de, qui n'ont désormais plus rien d'une boîte indépendante puisque tout juste rachetée par Focus Home Interactive.