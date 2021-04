Dragon Quest Dai (mobile) : un nouveau trailer

Vous vous souvenez desupposé sortir cette année sur PS4/Switch ? Bien pour vous car Square Enix ne semble toujours pas prêt à en redonner des nouvelles, préférant s'attarder sur l'immédiat avec, actuellement en phase de bêta et dont la sortie devrait bien se tenir en 2021 sur mobile iOS & Android.Si les abonnés à certaines plates-formes simulcast ont actuellement le plaisir de découvrir chaque semaine la continuité du remake en anime, le jeu mobile lui en suivra le même fil mais avec une histoire supplémentaire où cette fois, vous dirigerez votre propre héros.Rappelons en outre que la sortie (on attend la date précise) se fera mondialement, et avec une traduction FR pour bien prouver que Square Enix continue d'y croire.