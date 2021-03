Vous aimez les dinosaures et les gros flingues (dites-le) ? Alors peut-être seriez vous tentés de vous essayer à, ce qui est déjà possible sur PC via Steam depuis des mois mais la promesse sera tenue d'en faire de même sur Xbox Series et Xbox One via le programme Game Preview, avec la date annoncée du 28 avril.Et pas besoin de prendre de gros risques pour ce shooter essentiellement axé coop (à 3) puisque ce sera disponible directement dans le Game Pass, sur console comme PC.