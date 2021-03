Knockout City fait le point avant sa bêta

Dévoilé lors du Nintendo Direct avant de revenir durant le State of Play, led'Electronic Arts vient à nouveau faire parler de lui avec cette fois son premier « vrai » trailer en attendant l'arrivée de la bêta qui se tiendra du 2 au 4 avril, uniquement sous réservationUne sorte de balle au prisonnier « New Gen » avec plein de couleurs, de la customisation, probablement un long suivi si tout se passe bien, du cross-play… Bref, tous les codes du jeu multi moderne à l'unique exception que contrairement à la tendance, ce ne sera pas un F2P mais un titre vendu 19,99€ quel que soit le support (PC, PS5, SX, Switch, PS4, One).