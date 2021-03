Aragami 2 se décale de deux trimestres

On l'avait un peu oublié car faut dire aussi que le jeu n'avait plus fait parler de lui depuis son annonce en août 2020, et apprenez donc quene sortira pas avant le 31 mars comme attendu, ce qui n'étonne que peu puisque nous sommes déjà le 10.Pas d'excuses de Covid-19 cette fois, et même que les développeurs assurent que le jeu est terminé dans les grandes lignes et jouable du début à la fin, mais l'équipe réclame un laps de temps supplémentaire pour parfaire sa copie, et il reste visiblement du taf car ce ne sera pas pour le printemps mais carrément en été que sortira désormais ce jeu d'infiltration, cette fois jouable jusqu'à 3 en coopération, avec possibilité de créer son propre ninja (arbres de compétences, 42 capacités…).Rien de plus donc on vous remet le trailer initial et la première vidéo de gameplay, en rappelant que seront concernés PC, PS5, SX, PS4 & One.