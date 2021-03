Eustace arrive dans Granblue Fantasy Versus

Si le suivi dedevrait globalement se terminer dans les jours à venir avec l'arrivée de Gogeta SSJ4, Arc System Works n'en a en revanche pas fini avec, certes moins populaire (bientôt un demi-million de ventes tout de même) mais néanmoins toujours très actif avec donc l'annonce d'Eustace, avant-dernier personnage du « Character Pass 2 » et dont la sortie tombera fin avril, avec une présentation plus complète d'ici-là.Le « Character Pass » qui n'est pas à confondre avec le « Battle Pass » équivalent aux jeux à service de notre époque, qui accueillera une troisième édition début avril fonctionnant toujours pareil : c'est gratuit dans les faits, mais ça offre davantage de récompenses si on lâche quelques euros.