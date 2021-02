Samurai Shodown : une date pour Cham Cham, et annonce d'une collaboration avec Guilty Gear

On reste dans le domaine de la baston avecqui offre visuels et trailer pour Cham Cham, premier des quatre personnages de la Saison 3, dont l'arrivée est signée pour le 16 mars, en même temps que la version Xbox Series (rien n'est encore annoncé coté PS5).Deuxième annonce : si le deuxième combattant du Pass est déjà connu et le troisième maintenu secret, SNK nous apprend que le dernier sera un guest tiré de la franchise. De toute façon, nous ne sommes plus à une collaboration près, autant dans cette franchise que dans toutes les autres licences du genre.