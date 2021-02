Playism donne de petites nouvelles pour, qui se contente aujourd'hui de nous faire la présentation du Général Lin, principal antagoniste et donc « ennemi juré » de l'héroïne Shelia que nous incarnerons dans ce FPS « ultra rapide » et plutôt sympa sur le plan graphique.Le lancement est toujours signé pour cette année sans plus de précisions, en premier lieu en sortie simultanée sur PC et Xbox Series, puis « plus tard » sur PlayStation 5.