Little Nightmares II : trailer de lancement, pendant que le premier épisode dépasse les 3 millions

C'est ce jeudi 11 février que sortirasur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch (et Stadia), et Bandai Namco nous en livre le trailer de lancement en ajoutant que le premier épisode a dépassé les 3 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis le dernier référencement en mai 2020. Joli, même si l'éditeur devra désormais compter sur un autre développeur en cas de troisième épisode, le studio ayant été racheté entre temps par les voraces d'Embracer.Rappelons en outre que des versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront plus tard dans l'année.