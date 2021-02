Un nouveau trailer pour R-Type Final 2

NIS America et Granzella nous dévoile un nouveau trailer pourcar l'heure est maintenant à montrer l'essentiel de ce qui nous attend au niveau de la customisation de notre cher vaisseau, ainsi que l'upgrade de notre matos.Le lancement européen tombera le 30 avril prochain sur PC (Steam, GOG et EGS), PlayStation 4, Xbox Series (également One) et Nintendo Switch. Pas de version PS5 donc mais ça ne change pas grand-chose à l'ère de la rétrocompatibilité.