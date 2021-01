The Elder Scrolls Online présente sa prochaine extension, sous le thème des Portes de l'Oblivion

Bethesda dévoile plus en détails la cinquième extension de, nomméeet prenant place dans une année où le thème sera les Portes de l'Oblivion.Un nouvel arc porté par Mérunès Dagon qui débutera le 8 mars sur PC/Mac (le 16 chez les consoleux) avec le pack « Flames of Ambition » constitué de quelques donjons, s'enchaînant le 1er juin sur PC/Mac (le 8 sur consoles) avec la fameuse extensionévidemment très riche en contenu et apportant un nouveau système de compagnon, avant de passer à un nouveau pack en été, et enfin un ultime pack en fin d'année qui achèvera l'histoire.Comme d'habitude, l'extension coûtera 39,99€ et les retardataires pourront opter pour une « Collection » mise à jour pour 69,99€ (59,99€ sur PC) avec le jeu de base et ses cinq extensions.