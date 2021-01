Disgaea 6 : démo JP et nouveau trailer

Nippon Ichi Software publie la cinquième (grosse) bande-annonce depour cette fois s'attarder sur le scénario mais comme c'est uniquement en japonais pour le moment, on va vous en faire le résumé : le Netherworld est proche de l'apocalypse après l'apparition du Dieu de la Destruction et alors qu'un conseil de défense est réuni pour savoir quoi faire face à cette menace, Zed, un monstre au plus bas de l'échelle (un simple zombie) débarque pour dire que l'affaire est réglée puisqu'il a déjà bolossé le grand méchant. Mais il va expliquer comment il a procédé, et c'est de là que découlera toute l'aventure.Comme on l'a déjà évoqué précédemment, la capacité naturelle de Zed sera sa Super Réincarnation qui servira autant dans le scénario que le système de jeu, notamment par la possibilité de revenir au Level 1 mais avec davantage de puissance que lorsque vous débutez le jeu, cette action pouvait être reproduite à tour de bras pour finir par atteindre une force considérable.Les curieux peuvent déjà s'essayer à une démo (toujours en japonais) alors que le titre complet sortira lui la semaine prochaine au Japon sur PS4 & Switch, puis l'été prochain chez nous, cette fois exclusivement sur la console de Nintendo, et de nouveau avec traduction FR.