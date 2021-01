S.T.A.L.K.E.R. 2 se dévoile doucement

Cela fait plus de dix ans queest théoriquement en chantier, même si le développement a été jonché de problématiques entre annulations et reboot. C'est néanmoins cette fois la bonne depuis la reprise en 2018 et alors que 2021 sera à la fois l'année de la grosse présentation mais aussi celle du lancement, l'équipe de GSC Game World commence à nous teaser avec un tout premier aperçu du moteur in-game.Maintenant la formule du premier épisode et de son extension stand-alone, cette suite offrira ce qu'il faut avec un monde ouvert qualifié de gigantesque et une progression non linéaire.La sortie est attendue sur PC et Xbox Series (Day One dans le Game Pass d'ailleurs), l'exclusivité console venant selon les sous-entendus d'une aide au financement de la part de Microsoft.