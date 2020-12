RPG Time : The Legend of Wright est reporté

L'information vous paraîtra un peu obvious puisqu'on imaginait mal le jeu sortir dans la journée ou demain, mais les développeurs de Desk Works ont tenu à nous signaler que, « au fait »,ne sortira pas cette année comme annoncé à l'E3 dernier, mais pour courant 2021, sans plus de précisions.On se contente de nous dire que le développement se déroule bien pour ce RPG au look hautement atypique, juste qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour fignoler leur projet toujours prévu sur PC, Xbox (Series & One) ainsi que sur mobile.