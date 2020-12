TES Online va ouvrir les portes d'Oblivion

Après le coup de Morrowind et la province de Vvardenfell, Zenimax Online va de nouveau jouer la carte de la nostalgie pour attirer les joueurs vers le très endurantavec une prochaine extension au nom très éloquent :Un simple teaser pour le moment en attendant une présentation complète le 21 janvier qui pourrait donner la date de sortie de ce nouveau chapitre qui offrira du contenu neuf sur un an, l'occasion de rappeler que c'est également en 2021 que sortiront les versions spécialement dédiées à la PlayStation 5 et la Xbox Series.