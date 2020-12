On ne compte plus les reports d'qui était de base souhaité par les développeurs pour courant 2018 et sachez donc que le titre n'arrivera pas pour le Q1 2021 comme dernièrement annoncé mais pour le printemps, en espérant que cela sera cette fois la bonne.En voici un nouveau trailer, en rappelant que pour le moment, ne sont concernés que le PC (exclu Epic Games Store), la PlayStation 5 et la PlayStation 4.