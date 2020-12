Après, Saber Interactive va restera dans la coopération face à des hordes mais cette fois pas de zombies puisqu'on parlera évidemment de démons avec cette adaptation forcément libre de la franchise, où Ash sera parmi les personnages jouables.Ça sortira l'année prochaine, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One car pourquoi pas.