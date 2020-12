Omori a enfin sa date (du moins sur PC)

Six ans après son Kickstarter, le petit RPGvoit le bout de son chemin avec l'annonce d'une date de sortie, au moins sur PC et pile pour noël : le 25 décembre 2020. Un projet prouvant que le développement sous RPG Maker ne se résume pas toujours aux mêmes pixels, bien qu'on reste dans un aspect 8/16 bits à lad'ailleurs, où l'on incarnera justement Omori, un jeune dépressif qui va souhaiter revivre ses souvenirs aux cotés de ses compagnons.Petite originalité montrant tout le coté psychologique du thème : les diverses formes d'émotion comme la joie ou la tristesse influenceront les combats.Notez enfin que des versions PS4/One/Switch ont été promises il y a un an, sans nouvelles depuis.