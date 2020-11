The Good Life se cale finalement pour l'été 2021, avec une version Switch en prime

Cela fait déjà trois ans quea été annoncé et après plusieurs reports, son développeur en promet maintenant un lancement pour l'été 2021, ajoutant une version Switch préalablement évoquée en plus de celles sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Pour rappel, c'est une sorte de simulation de vie où vous y incarnerez la jeune journaliste Naomi Hayward qui va tenter de se faire un nom dans le milieu en allant enquête sur une affaire de meurtre dans une petite bourgade anglaise, découvrant qu'ici, les gens « toujours heureux » peuvent se transformer en chat ou chien la nuit tombée. Ce qui va d'ailleurs vous arriver.Un délire à la Swery dont on retrouvera d'ailleurs un autre lien : la « qualité » graphique.