Deux petits trailer pour poser l'ambiance de The Medium et Martha is Dead

Halloween est derrière nous mais cela n'empêchera pas de nouvelles sorties prochaines de jeux à ambiance, avec ici coup-double puisqu'on accueille de nouveaux petits trailer pouretPour le premier cité (28 janvier sur PC/Xbox Series, directement dans le Game Pass), rien de spécial si ce n'est un rapide aperçu du « méchant » qui sera incarné par l'acteur Marcin Dorocinski, vu dans la série NetflixPour l'étrange et psychotique, on nous indique que ça sortira finalement sur PS5/PS4, simultanément avec les versions PC, Xbox Series et Xbox One précédemment annoncées, et ce pour un vague 2021.