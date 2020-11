En décembre, Milla Jovovich aura sa propre quête dans Monster Hunter World : Iceborne

L'essentiel du suivi deest terminé, il faut s'y faire, et pendant que se murmure un nouvel épisode en préparation sur la prochaine génération, le titre continuera de bénéficier de petites MAJ pour la forme… et voilà qu'on apprend que c'est le 4 décembre que sortira un event consacré à l'adaptation ciné avec donc l'arrivée du lieutenant Artemis (Milla Jovovich donc) et sa quête en deux parties.Le film dont on peut ajouter la bande-annonce car vous devez l'attendre avec grande impatience, sachant qu'il sortira en avant-première en Chine le 4 décembre (justement), le 30 du même mois aux USA et enfin le 28 avril 2021 chez nous à cause d'un report dû au Covid (on ne pouvait pas savoir que les salles allaient ré-ouvrir le 15 décembre).