Deathloop : la date de sortie confirmée

Ce n'était donc pas une erreur du PS Store néozélandais :a sa nouvelle date de sortie et arrivera donc bien le 21 mai 2021 aussi bien sur PC (59,99€) que sur PlayStation 5 (69,99€).Un trailer accompagne l'annonce, nous dévoilant comme prévu le contenu de l'édition Deluxe, et la confirmation de l'exclusivité console pour un an. Donc que les joueurs Xbox Series s'attendent sans surprise à une sortie le 21 mai 2022 ou pas loin, et du coup directement dans le Game Pass.