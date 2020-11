Destruction All Stars : nouvelle présentation

Reporté à février mais désormais inclus au programme PS Plus dès sa sortie,se dévoile aujourd'hui un peu plus comme l'avaient promis les développeurs, avec donc un gros trailer de gameplay et quelques informations, notamment sur les modes de jeu :- Mayhem : du deathmatch classique sous chrono.- Carnado : récolte d'objets à emmener en urgence dans une zone indiquée.- Stockage : équivalent du capture/contrôle de zone.- Gridfall : mode Battle Royale à 16 avec compteur de vies.- Entraînement.A cela s'ajoutera une brouette de défis pour gratter des skins, et la promesse d'un long suivi gratuit avec de nouveaux défis, modes de jeu et personnages, le tout avec des events saisonniers comme le veut aujourd'hui la tradition.