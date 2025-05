Return to Silent Hill a enfin son distributeur

Les derniers éléments se mettent en place pour le film, dont le tournage a tout de même débuté il y a 2 ans (!), mais qui a surtout enfin un distributeur (Cineverse). On peut donc espérer prochainement la mise en place du marketing avec la date de sortie.Réalisé par Christophe Gans, ce deuxième film (on va oublier le précédent svp) adaptera le scénario de, ce qui fera accessoirement une nouvelle pub pour le remake de Bloober Team, avec Jeremy Irvine pour jouer James Sunderland, et Hannah Anderson pour Mary. Quant à Laura, l'actrice est parfaitement bien placée : Evie Templeton avait déjà donné sa voix et son visage à la fillette dans le remake.