Dimps va développer un jeu de boxe

Plus discret qu'à une certaine époque même si on lui doit récemment, le studio Dimps annonce un partenariat surprise avec le magazine américainpour un nouveau jeu de boxe, sans devoir cracher une tonne de pognons pour les droits vu que le projet introduira des sportifs faits à la main.On ignore d'ailleurs si l'on tombera dans le genre simulation ou arcade, ou même si le rendu se voudra réaliste ou « manga-ifié » façon Ippo, et on a encore le temps d'en voir la couleur vu que le développement ne débutera que « bientôt ». Notez tout de même que le chantier sera spécialement dirigé par Takashi Nishiyama, l'ancienne pointure de SNK.