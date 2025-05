Electronic Arts licencie des centaines d'employés, causant l'annulation d'un spin-off de Titanfall Electronic Arts licencie des centaines d'employés, causant l'annulation d'un spin-off de Titanfall

Moins haute que l'année dernière, la vague de licenciements continue néanmoins d'être présente dans le secteur, avec selon Jason Schreier une purge chez Electronic Arts ayant frappé entre 300 et 400 employés, dont une centaine chez Respawn, causant l'annulation d'un nouveau projet Titanfall sous forme d'Extraction Game. Pas vraiment le « 3 » que l'on attendait mais on va surtout finir par croire qu'une malédiction touche cette franchise qui mériterait pourtant mieux.



Un deuxième projet a d'ailleurs été annulé chez Respawn il y a quelques semaines, sans que l'on en connaisse le moindre indice. Il est évident que la priorité reste donnée à Star Wars Jedi 3. La mise à la corbeille des deux titres n'a d'ailleurs pas mené qu'à des licenciements : plusieurs employés ont été réaffectés chez DICE (Battlefield) et EA Motive (Iron Man).