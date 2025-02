Début de confirmation pour Tony Hawk's 3+4 Début de confirmation pour Tony Hawk's 3+4

On est dans le total secret de polichinelle, et ce bien avant le rendez-vous pris pour le 4 mars prochain, et c'est encore une fois sans surprise que l'on apprend que l'annonce autour du « Faucon » sera bien pour une officialisation de Tony Hawk's Pro Skater 3+4 comme le relève ce soir l'organisme de classification singapourien, signant ce nouveau remaster sur la totalité des supports.



Rendez-vous mardi prochain pour l'annonce, avec peut-être un shadow-drop Game Pass.