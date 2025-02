Tales of the Shire prend 4 mois de retard

Version feel good de l'univers du Seigneur des Anneaux où l'on troquera épée, arc (ET HACHE) pour la ferme et la cuisine,prend encore du retard et pas qu'un peu, sa date de sortie passant soudainement du 25 mars au 29 juillet 2025 (tous supports).Évidemment, le communiqué met en avant le besoin de peaufiner au maximum l'expérience pour que « chaque détail soit parfaitement soigné » mais l'on sait aussi que les problèmes vont au-delà du jeu lui-même : Take-Two a récemment revendu la Private Division et tous les projets associés (incluant le concerné mais également une nouvelle licence de Game Freak) et rien n'a encore été officiellement annoncé pour le repreneur même si Jason Schreier a en fait lâché l'information avant tout le monde. Ce serait pour rappel une société d'investissement (Haveli), ayant profité de la situation pour fonder une nouvelle boîte d'édition avec les anciens d'Annapurna Interactive. Reste d'ailleurs à en connaître le nom.