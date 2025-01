Xbox : des revenus en légère baisse fin 2024 Xbox : des revenus en légère baisse fin 2024

Microsoft dresse son rapide bilan fiscal pour la branche gaming (trimestre octobre/novembre/décembre 2024), dans un papier qui se montre de plus en plus réduit et ne reposant désormais que sur trois points.



En premier lieu, le hardware est en chute de 29 % mais pas grand-monde ne s'en étonnera, pendant que les revenus sur les jeux & service sont en légère hausse de 2 %, avant tout lié au boost des abonnés Game Pass. Cette donnée aurait pu être plus élevée si le software n'avait pas accusé une légère chute durant le dernier trimestre et ce surtout pour deux points :



- Malgré le très bon score de Black Ops 6, le titre a connu une évidente chute des ventes sur PC et Xbox Series (compensé par les nouveaux abonnés Game Pass donc).

- Aussi sympathique soit Indiana Jones et le Cercle Ancien, son aura commerciale ne pouvait être la même qu'un Starfield qui a profité des fêtes fin 2023.



La totalité de la branche gaming accuse donc une chute de 7 % par rapport à l'année précédente, mais Microsoft reste pleinement confiant pour 2025, déjà par un catalogue plus imposant et son statut « tiers » désormais pleinement assumé qui lui permettra de grignoter chez la concurrence dont la Switch 2.