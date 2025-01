Sledgehammer souhaitait mettre du Halo dans les maps multi de Call of Duty : Modern Warfare III

Forcément, avec autant de licences dans son porte-feuille, la tentation va devenir de plus en plus grande pour proposer des partenariats internes de franchise, et à ce propos, le très fiable insider « Ghost of Hope » spécialisé dans la franchise Call of vient de révéler que Sledgehammer avait des plans pour intégrer une vague de maps issues des différentsdans, forcément remaniées pour l'occasion (afin d'être disons plus « terre à terre »).Pour une raison qui nous échappe encore, on remarque que la tentative n'est jamais arrivée à terme, sauf si elle fut basculée pour l'actuelle. Et encore une fois, pourquoi pas ?