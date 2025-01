Lost Records : prix et report de la Partie 2

La mode des jeux en format épisodique est derrière nous, le public n'étant plus vraiment enclin à suivre un scénario comme une série TV, et si DONTNOD a déjà pris un risque en découpanten deux parties, apprenez que l'attente sera encore plus longue que prévue.La première partie est toujours prévue pour le 18 février mais la seconde fuit le mois de mars pour atterrir le 15 avril, comme d'habitude par excuse de finaliser au mieux l'expérience. Le communiqué délivre en outre le prix : 39,99€ (avec 10 % de réduction à la précommande et durant la période de lancement), ce tarif étant réclamé dès la Partie 1 (la deuxième sera sous forme de mise à jour gratuite).