Avatar : le jeu de baston 2D avorté

Licence comptant encore de nombreux fans,avait deux nouvelles adaptations en chantier, du moins jusqu'à ce que l'on apprenne aujourd'hui qu'une des deux a sauté : Maximum Entertainment vient d'indiquer que son jeu de baston a tout simplement été annulé alors qu'on attendait une proche présentation en vue d'une bêta ouverte l'année prochaine.SonicFox (champion eSport) a du coup révélé qu'il s'agissait d'un jeu en vue 2D développé par l'équipe du rigoloavec l'apport d'un des vétérans de. On n'en saura pas plus.L'autre projet reste lui en développement chez Saber Interactive, et il y a intérêt aux yeux de la communauté : on parle d'un AAA action-RPG qui se situera plusieurs centaines d'années avant les événements de l'oeuvre.