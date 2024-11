Christopher Judge tease des annonces proches pour la franchise God of War Christopher Judge tease des annonces proches pour la franchise God of War

Le fort charismatique Christopher Judge (la VO de Kratos dans les deux derniers God of War) s'est permis comme d'autres un petit live TikTok où l'homme a fait monter la pression chez les fans de la franchise précitée en indiquant que les deux prochaines semaines seront riches en annonces, dont une particulièrement « majeure » le 1er décembre. Dimanche donc, éventuellement lundi chez nous avec le décalage horaire.



Cela fait maintenant 2 ans que la série a livré son dernier chapitre en date avec Ragnarok (non sans faire parler d'elle entre temps avec l'extension Valhalla et la version PC) et si Santa Monica bosse officiellement sur une nouvelle série, tous les espoirs sont permis, même un retour sous une forme ou une autre des épisodes de l'ère PS2/PS3), en espérant néanmoins que tout ce teasing ne concernera pas que le segment dédié de la série Prime « Secret Level ».