Fortnite va (encore) revenir à ses origines

Le proverbe dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les trucs les plus sympas, et la scène du BR semble valider cela dernièrement puisque aprèsqui compte faire un retour aux sources avec sa carte originale,surprend en allant encore plus loin.Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, l'année dernière, Epic avait appliqué une transition d'un mois sous forme de mini-saison dédié au Chapitre 1 (dit « OG ») qui a d'ailleurs rameuté bien des anciens. Cette année, depuis quelques jours, c'est le Chapitre 2 qui fait office de transition… mais alors qu'était attendu la nouvelle carte pour décembre (le temps d'une année), une fuite des données révèle queva de nouveau revenir sur son Chapitre 1, et ce pendant 10 longs mois en appliquant une rotation d'un mois pour chacune des saisons passées (le Chapitre 1 avait duré très longtemps hein…).Selon les mêmes leaks, le jeu se reposera durant ton son temps sur la matos d'origine, avec les modes Classique et Sans Construction, mais rien ne précise encore si les ajouts de gameplay seront ajoutés pour la modernité. On ignore aussi si Epic va nous faire le coup d'1 Pass par mois, mais qui serait vraiment surpris ?