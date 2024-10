Until Dawn : une date pour l'adaptation ciné

Il n'y aura donc pas besoin d'attendre jusqu'à Halloween 2025 pour voir la couleur deversion cinéma : Sony annonce son déploiement dans les « salles obscures » pour le 25 avril 2025 avec au casting Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A'zion, Maia Mitchell et Peter Stormare (Google vous aidera si vous ne connaissez pas).On ignore encore l'intérêt de faire le film d'un jeu qui a déjà des allures de film (interactif), et espérons juste que le scénario sera suffisamment différent pour qu'il y ait un intérêt pour le nouveau public de craquer ensuite pour le remake PC ou PlayStation 5. C'est censé être le but normalement, en tout cas en attendant un « 2 ».