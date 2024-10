Des licenciements aussi chez Tequila Works

On commence la journée avec une énième mauvaise nouvelle pour l'industrie : c'est au tour de Tequila Works d'être contraint de faire le ménage dans ses effectifs avec un certain nombre de licenciements, pas forcément élevé selon le communiqué, mais tout de même suffisant pour mener à l'annulation d'un jeu (inconnu) pour que désormais et jusqu'à nouvel ordre, le studio ne se consacrera qu'à un seul projet à la fois. Le dit projet étant tout autant inconnu d'ailleurs.Plus de 13.000 employés ont été licenciés cette année, bien plus qu'en 2023 (10.500) même si l'on aborde depuis quelques semaines une certaine accalmie.