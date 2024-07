Charts Europe : au premier semestre, le marché résiste malgré le manque de AAA Charts Europe : au premier semestre, le marché résiste malgré le manque de AAA

Christopher Dring dresse les dernières données de l'institut GSD pour faire le bilan européen du premier semestre 2024, où l'on accuse une baisse d'1,6 % par rapport aux 6 premiers mois de 2023. Presque une performance quand on sait que l'année dernière se sont enchaînés des morceaux comme Hogwarts Legacy, Zelda : Tears of the Kingdom, Diablo IV ou encore Star Wars Jedi : Survivor, là où en 2024, il aura fallu faire avec l'habituelle back-catalogue (dont les promos), la performance soutenue de EA Sports FC 24 grâce à l'Euro et bien entendu Helldivers 2, actuelle meilleure sortie de l'année 2024 sur notre continent.



Le hardware est lui en chute globale de 24 % avec :



1) PlayStation 5 (-16%)

2) Nintendo Switch (-32%)

3) Xbox Series (-37%)



Petits détails complémentaires :



- En juin, Elden Ring s'est offert un boost de 454 % grâce à son extension.

- Luigi's Mansion 2 est la deuxième meilleure sortie de l'année sur Switch.

- On aurait pu se rapprocher des ventes du S1 2023 si nous avions les données de Palworld.



MEILLEURES VENTES EUROPEENNES – SEMESTRE 1 2024



1. EA Sports FC 24

2. Helldivers II

3. Grand Theft Auto V

4. Hogwarts Legacy

5. Red Dead Redemption 2

6. Call of Duty : Modern Warfare III

7. Fallout 4

8. It Takes Two

9. Rainbow Six Siege

10. The Last of Us - Part 2 Remastered



(Note : pas de ventes numériques pour Nintendo)