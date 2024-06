Midori : Kingdom Hearts IV pas avant 2026

Toujours bloqué dans les bureaux sombres de Square Enix,arrivera pour 2026 selon le très renseigné Midori, en espérant du moins que de nouveaux changements ne l'envoie pas encore plus tard, surtout que selon les mêmes sources, le jeu est « différent » de ce qui a été initialement montré dans la bande-annonce ci-dessous. Pas plus d'informations mais dans tous les cas, on sait au moins qu'en terme de rendu, les choses seront bien différentes : le titre était conçu sous Unreal Engine 4 et les développeurs avaient promis de passer à la version supérieure du moteur.Rappelons que la même source parlait du fait que concernant la série, 2024 se contentera d'un nouveau reveal pour le spin-offet une collaboration avec